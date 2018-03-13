〈北部〉台灣石油發源地 苗縣調查「出磺坑」

2018-03-13

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣公館鄉「出磺坑」是台灣石油的發源地，開採歷史已經超過一百年，具有濃厚的歷史文化價值，更於九十七年登錄為苗栗縣第一個文化景觀。苗栗縣政府為了探索、呈現出磺坑往昔風華，爭取行政院文化部補助七百五十萬，最快三月中旬將開始調查相關資源，未來可望出版相關文獻並展出，讓民眾認識出磺坑珍貴的歷史文化。

苗栗縣政府文化觀光局文化資產科指出，「出磺坑」於西元一八六一年被發現，是台灣最古老的油井，當時清朝治理期間曾從美國延聘技師並購買機具鑽井採油，惟因當時探採技術仍不成熟，曾於一八九一年廢除油井。

直到日本治理台灣期間，當時引進現代化的開採設備，加上詳細探勘使石油產量大增，共開鑿了近百口油井。不過也因為大量開採，國民黨政府遷台後油井已經枯竭。

但是後來台灣中油公司又在出磺坑發現天然氣資源，目前仍在開發中，讓「出磺坑」成為世界尚在生產的最古老油田，同時也是目前苗栗縣內唯一生產天然氣的地方。

苗縣府文觀局文化資產科說，「出磺坑」除了見證石化工業的起落興衰，當地客家聚落拓墾歷程也伴隨於此，加上出磺坑歷經不同政權，從中可以探索許多歷史與人文樣貌，是相當珍貴的文化景觀，值得深入探索。

苗縣府文觀局將委託專業團隊，針對有形技術與教育相關領域研究基礎資料、歷史建築等方向進行調查，包括中油開採的相關資料等，來保存珍貴的歷史文化資產。