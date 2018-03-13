〈北部〉國中會考不想吹冷氣 記得先申請

2018-03-13

〔記者陳昀／桃園報導〕國中教育會考將於五月十九、二十日登場，本週四（十五日）至週六（十七日）開放報名，非應屆畢業生即日起至本週三（十四日）下午五點，必須在報名前先上網填寫資料，市府教育局提醒，會考將全面開放冷氣，有個別需求的考生要先填寫申請表。

市府教育局國中教育科長蔡聖賢說，近年夏天越來越熱，為避免影響考生考試狀態，會考考場全面開放冷氣，會以廿六至廿八度為原則，但考量部分學生的個別需求，考生可以另填「非冷氣試場應考服務申請表」，提出具體理由申請，但申請後不得再更換考場；他也提醒，去年常見的考場違規為手機忘了關、手錶發出聲音或攜入計算機等，請考生務必注意。

蔡聖賢指出，今年國中應屆畢業生約二萬三千人，必須直接參加會考，由就讀的學校統一代為報名，但免繳報名費，提醒學生繳交基本資料、相片電子檔給學校，身心障礙及重大傷病必須檢附證明文件正本、影本各一份，正本會退還。

非應屆畢業生即起個別報名

教育局表示，非應屆畢業生採個別報名，即日起至十四日下午五點，開放至「國中教育會考」網站（http://cap.ntnu.edu.tw）填寫報名資料，並於十五日至十七日，攜帶學歷證件、身分證、網路列印的報名表、報名費、卅五元郵票標準信封兩個，到主辦的市立南崁高中現場審件，現場也備有電腦、印表機供考生修正報名資料。

教育局說，非應屆畢業生須交報名費五百元，若為低收入戶子女，或直系血親支領失業給付可免費，中低收入戶只需繳二百元。

教育局指出，四月十三日寄發准考證，集體報名學生會由就讀國中轉發，提醒考生要詳細檢查，若有錯誤，集體報名者必須於十六日下午五點前提出更正申請，個別報名者可於十七日下午五點前向南崁高中提出申請，詳情可查詢「國中教育會考」網站，或電洽南崁高中：352-5580轉210、212、213。