〈北部〉冬山老街彩繪加碼 擬增青苔塗鴉

2018-03-12

讓磚牆多了綠意 可望年底亮相

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山鄉公所邀請創作團隊，將冬山老街圍牆、老屋牆面當畫布，彩繪大型3D塗鴉，吸引遊客「擺POSE」拍照留影（見上圖，記者張議晨攝），頗受好評。公所計畫再引進「青苔彩繪」，用青苔取代噴漆，不僅美化環境，還讓磚牆多了綠意，可望在年底亮相，讓老街更有「看頭」。

冬山鄉公所去年四月配合宜蘭綠色博覽會，邀請藝術團隊為老街老屋、老牆繪上色彩；今年初加碼創作，在冬山車站前、展南二巷、冬山路二六四巷加入九幅3D塗鴉，讓巷弄添新意。

公所觀光所代理所長江立偉說，冬山老街鄰近冬山火車站、生態綠舟，但遊客卻鮮少走入老街，因此決定加入更多大型作品，讓遊客能「按圖索驥」，品味老街慢活。

3D塗鴉彩繪作品都有主題性，融合美食、地景、農特產，並由冬山鄉吉祥物「冬瓜寶寶」擔任嚮導，從火車站前廣場出發，跟著「冬瓜寶寶」穿梭老街巷弄。來自台南袁姓遊客說，塗鴉俏皮、可愛，街內老屋也有歷史感，怎麼拍都好看。

除了3D彩繪，宜蘭多雨，潮濕氣候適合青苔生長，鄉公所計畫引進「青苔塗鴉」，在多雨的秋冬季節亮相。江立偉表示，青苔塗鴉是用青苔取代噴漆在牆上塗抹，青苔會不斷生長，在牆上浮現圖案，推出後將能讓老街「更有看頭」。