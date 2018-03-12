〈北部〉三星高接梨寒害 恐減產3成

2018-03-12

19日前果農可申請現金救助

〔記者張議晨／宜蘭報導〕春節前兩波寒流襲台，宜蘭縣三星鄉高接梨梨穗受創嚴重，梨農完成二次嫁接後，著果率最慘僅五成，農委會公告宜蘭縣為寒害救助地區，果農可在十九日前申請現金救助；三星鄉公所預估今年高接梨產量恐會減三成，且因寒害墊高種植成本，勢必出現量少、價高的情形。

三星鄉高接梨種植面積約四十二公頃，年產值近八千萬，今年元月中旬及春節前寒流襲台，平地氣溫降至十度以下，讓高接梨農哀鴻遍野。梨農潘文德說，高接梨最怕低溫，二月春節前那波還長達一週，低溫碰上細雨，高接梨嫁接、授粉失敗率高，災情相當慘重。

依照梨農經驗，梨穗嫁接並授粉完成後，須出現四至六顆果實才算正常；但梨穗普遍僅冒出一至三顆果實，著果率約五成；有些果實則因受凍，成長受到影響，梨農只能剪除「劣果」。

「今年著果率真的非常差！」梨農翁松根感嘆，他今年梨穗就嫁接兩次，但補了還是死掉，即使嫁接成功，珍貴花苞碰到細雨也會折損，著果率很低。三星鄉公所預估，今年高接梨產量恐減少三成。

高接梨收成減少會不會影響價格？潘文德坦言，今年紙箱價格上漲，加上寒害墊高種植成本，六月產季價格恐會上揚。不過，翁松根無奈的說，消費者對價格很敏感，漲價就寧願不買，一旦銷不出去，種植成本也只能果農自己吸收。

縣府統計，宜蘭縣寒害災損面積約六十三公頃，災損金額約一千一百八十七萬元，寒害救助已開放申請至十九日止，高接梨每公頃可申請六萬元、蓮霧九萬元、食用玉米為三萬六千元救助，請農友把握時間申請。