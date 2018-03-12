〈北部〉花蓮3355補助旅宿 估清明連假用完

2018-03-12

〔記者王峻祺／花蓮報導〕中央補助花蓮震後地方振興觀光計畫，鼓勵自由行「三三五五」旅宿活動，符合條件者每人最高可補助住宿費五百元，六日政策上路後已有千人申請，花蓮縣民宿協會、旅館商業同業公會等預估，三月底至四月清明連假間，五百萬元的補助額度就會提前「用完」。

花蓮縣民宿協會理事長陳秉忠說，政策上路後，已收到兩百多件申請，因觀光局補助五百萬元，以每人五百元換算，相當於約有一萬人受惠，但據目前申請情況踴躍，雖方案表定至六月底，但可能會提前在三月底或清明連假結束活動。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長陳義豐說，觀光局因應政策配套措施，在經費補助申請約達八成時，將會告知各旅宿業者後續可接單數量，由於振興觀光計畫逐漸發揮吸引力效果，也籲業者做好行銷包裝，並與旅客詳細說明補助方案，避免因額度提前用完造成雙方誤會。

針對花蓮觀光產業重建部分，台灣各企業熱烈表態支持，並適用交通部觀光局補助由旅行社組團赴花蓮觀光，每團上限三萬元；三月廿四日台積電將有首發團，帶領二列次台鐵觀光專列、共一千兩百名員工、眷屬到花蓮遊玩。

台塑、長庚集團及新北市政府、台灣工業總會等將於月底及四月初辦理員工旅遊，分批走訪花蓮、振興地方觀光產業，台鐵主要將以每天觀光專列載運，不影響既有各列車的載客量。

花蓮昨有近兩百家觀光、旅宿及飯店、名產業者，齊聚花蓮縣政府共商接待及籌備花蓮觀光復甦商機，目標在四月清明連假期間，重新迎回上萬名觀光人潮。