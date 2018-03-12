〈北部〉花蓮舊遠百拆除 周邊道路擴大封閉

2018-03-12

預計19日拆完 清明連假前淨空街道

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮市「舊遠百危樓」四日展開拆除作業，目前樓頂各進駐兩部大鋼牙及破碎機，大樓側面也有機具同時進行拆卸工程，預計趕在十九日拆除完畢，即日起中華路從自由街口往南到圓環等路段將擴大封閉，避免拆除期間碎片掉落造成人車危險。

花蓮警分局配合市區舊遠百大樓拆除工程，大樓周邊上海街、自由街及中華路，即日起都將進行道路封閉，為減少交通衝擊，警方也會在上下班尖峰時段派員疏導車流，並導引大型車輛進行廢棄物清運。

警方說，廢土清運車輛行駛路線，將從施工現場沿中華路右轉和平路，經永吉穚右轉中央路後，再左轉中山路並經國福大橋、左轉福光街至國福土資場，呼籲民眾上午八時卅分至十一時卅分、下午從一時卅分至五時，盡量避開清運路線。

花蓮縣政府建設處表示，舊遠百大樓由縣府代為拆除，估計拆除費約三千萬元，比照台南震災補助地方危險建物拆除清運工作，若以每平方公尺補助二千元計算，一萬四千多平方公尺的舊遠百總樓地板面積，約可獲補助二千八百多萬元。

工程團隊預計趕在十九日拆除完畢，並於四月清明連假前夕淨空街道、恢復市容，寬聯營造目前已在大樓中央打穿二個深井工作面，透過大鋼牙、破碎機進行破碎作業，並從頂樓將逐樓拆除的廢土石、混凝土塊往內深井滑落至一樓，再由砂石車進行清運，拆除廢棄物則會全數集中暫放國福土資場。

估廢棄物10萬噸 清除費高達4億

花蓮縣環保局長饒忠說，舊遠百廢棄物估計將有十萬噸，若以一噸清除處理費用四千元估算，整體費用可能高達四億，目前相關所需費用，已提報行政院環境保護署，將向國家發展委員會申請補助。