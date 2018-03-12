〈北部〉寶山新城國小百歲 號召校友回娘家

2018-03-12

〔記者黃美珠／寶山報導〕新竹縣新城國小五月五日要過百歲生日，系列慶祝活動將從四月廿六日起展開，校方號召當天千名校友一起「回娘家」餐敘，學長學弟、學姊學妹們互相分享各自跨時代的母校記憶，即日起歡迎校友揪團攜家帶眷「認桌」共襄盛舉。

鄉長邱坤桶也是校友，他說「認桌」回娘家餐敘的方式，經由本月初的百周年籌備會議討論後，決定請有心的校友以每人三百元，或是每桌含飲料在內三千元的方式，在四月十八日以前，把「認領」的桌數和金額繳給校方統籌規劃辦理。

邱坤桶說因為百年校慶的籌辦需要費用，歡迎校友們踴躍贊助母校，校方會開立正式收據。

校長鄭德怡說，新城國小創立在民國七年，共有七十二屆、五千五百名校友，是寶山鄉第二個慶祝創校百年的小學。這一百年來一路從農業社會走到現在的3C世界，系列慶祝活動特別兼顧老中青幼不同世代的需求。

除了邀請時下小朋友最喜歡的紙風車劇團到校打頭陣演出，五月一日結合母親節，還有苗栗縣退休國小校長張秋台有關農耕時序、和相關田園生活的卅幅畫作展出，跟著早年的學長姊們一起懷舊。

鄭德怡說，百年來學校孕育無數在各行各業、有為有守的職人、公務人員、專家學者等，在美國NASA服務的太空博士古仁棟更是傑出校友。

五月五日當天，他們期待七十二屆校友能有千人回校團圓，讓席開百桌的盛景，替學校再寫下一頁不朽的記錄。