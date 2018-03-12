〈北部〉拱天宮湧車潮 地方促建大型停車場

2018-03-12

白沙屯媽祖 進香客成長迅速

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮新闢建的拱天宮聯絡道「拱天路」上月通車，惟進香客成長迅速，地方人士說，從過年期間開始到現在，每天湧人拱天宮參拜媽祖的人潮擠爆白沙屯，尤其每逢假日，白沙屯平交道人車爭道一再出現，險象環生，建議拱天宮能在台一線上找尋公有地興建大型停車場，才能紓解龐大參拜車潮。

拱天宮管理委員會主委洪文華指出，已計畫將白東里十一鄰道路拓寬，未來陣頭及大型遊覽車將引導至此路段進出，另在天德宮周邊興建停車場，盼能紓解參拜車潮。

假日平交道人車爭道 險象環生

住在白沙屯平交道旁的文史工作者駱調彬說，從過年期間開始到現在每天湧人白沙屯拱天宮拜媽祖的人潮擠爆白沙屯，若適逢假日更是人車爭道，在白沙屯平交道單十分鐘就湧入一百三十部小客車，依此換算每日湧人超過五萬人次，拱天宮前的大馬路上，可說是寸步難行。

駱調彬說，村莊內有平交道，若是遇到平交道柵欄放下時，同時還有車輛未全部經過，台鐵聘僱人員總是非常緊張，哨子聲之後必須再大喊要求車輛及行人離開，住在附近的居民也常飽受喊叫聲的壓力與哨子聲的噪音。

駱調彬表示，雖然拱天宮連結台一線的高架道路上月完工通車，但仍無法紓解打結的交通，而台一線上有不少廢棄工廠及國有地，建議拱天宮能委請苗栗縣政府協助或購置土地興建大型停車場，來紓解迅速成長的參拜車潮。

洪文華指出，對於白沙屯平交道人車爭道及龐大進香車潮等問題，拱天宮會持續觀察及評估，會全力解決拱天宮參拜車潮湧現等問題。