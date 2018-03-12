〈北部〉市定古蹟新竹州圖 斥資5257萬修繕

2018-03-12

規畫朝複合式書店經營

〔記者洪美秀／竹市報導〕有九十三年歷史的市定古蹟新竹州圖書館，土地與建物屬新光人壽私產，經市府努力奔走十幾年，新光人壽同意啟動修繕計畫，經文化局向文化部爭取經費，確定獲核定五千兩百五十七餘萬元進行修繕，預計六月底動工，明年十月完工，並規畫朝複合式書店方向經營。

6月底動工 明年10月完工

新竹市文化局文資科表示，獲文化部核定的五千兩百五十七餘萬元，七成由中央補助、共補助三千六百八十萬元，另市府自籌一千三百一十四萬元，所有權人新光人壽則需自行負擔兩百六十二餘萬元，文化局已啟動新竹州圖書館的修復工程相關招標作業，六月底會動工，預計明年十月完工，未來將成為竹市文化新亮點，更是竹市首宗私有市定古蹟活化再利用的典範。

文資科表示，市定古蹟新竹州圖書館塵封十幾年，去年所有權人新光人壽終於同意進行活化再利用，市府已完成調查研究，並爭取到修繕經費，希望讓這棟典雅美麗的市定古蹟「新竹州圖」能再次向市民開放，展現竹塹城豐富的歷史文化底蘊。

新竹市文化局表示，新竹州圖書館座落在市區護城河旁，是日治時期紀念當年仍是皇太子的昭和天皇裕仁一九二三年來台灣訪問興建，民國八十七年（一九九八年）古蹟審議委員會通過為市定古蹟，由於是洋式建築，外觀簡潔俐落，立面上的柱子有刻意加強裝飾的磚形條紋，是極具保存價值的建物，具「近代復興式樣」風格，兼具古典與現代建築元素，可說是台灣近代建築史代表作，未來整修完成後將重新開放，展現其兼具人文、建築藝術的風采。