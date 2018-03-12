〈北部〉神社辦春櫻祭被批媚日 桃市府：單純慶典

2018-03-12

〔記者陳昀／桃園報導〕市府昨在桃園忠烈祠暨神社文化園區舉辦「張燈結彩春櫻祭」，紀念桃園神社興建八十週年，不料引來「全民拔菜總部」與中華統一促進黨捍衛隊集結近卅人到場抗議，痛斥市長鄭文燦對蔣介石陵寢遭潑漆噤聲，卻為日本建築大肆紀念，根本是「媚日」；對此，市府民政局說，桃園神社早已去除日本殖民色彩，市府舉辦的是單純慶典活動。

市府孔廟忠烈祠聯合管理所所長李彩華表示，忠烈祠與桃園神社去年完成整修，因此陸續策劃「仲夏祝福祭」、「暮秋稻荷祭」等依季節舉行的祭典，讓遊客能更認識古蹟文化，也帶動文化發展。

80年前神前婚 小花童成老奶奶

高齡八十八歲的邱荺昨天獲邀參與「張燈結彩春櫻祭」，她帶來一張八十年前婚禮老照片，這是在桃園神社前舉辦的第一場「神前婚」，邱荺的大哥是新郎，她則是當時的小花童，令人感動。

抗議團體昨天先進入忠烈祠脫帽鞠躬致意，隨後抗議強調，「我們只拜台灣的先烈，不拜日本的！」抗議人士停留三個多小時，三番兩次試圖靠近活動會場，但都被警方勸阻，沒有影響活動進行或破壞行為，算是和平落幕。

市府︰神社早已轉型台灣忠烈祠

民政局副局長鄭詩鈿說，桃園神社已轉型為台灣忠烈祠，目前供奉有黃花岡、八年抗戰、八二三戰役等革命先烈，以及近年因公殉職的警消及民眾等共二七七位。