〈北部〉特色地景 觀音福新路擬改「白千層路」

2018-03-12

路長2.4公里 白千層樹夾道

〔記者陳昀／桃園報導〕觀音區廣福里福新路全長約二．四公里，因道路兩側種滿白千層而聞名，是著名打卡熱點「白千層林道」，市長鄭文燦昨天表示，這條路將改名為「白千層路」並推動電纜地下化，這也是繼大溪「落羽松路」後，全市第二條依地方風情改名的道路，鄭文燦還笑說：「先取先贏，免得名字被搶走！」

白千層外層老皮會因斑駁脫落，因此又稱「脫皮樹」，每年七月到十一月花期來臨時，會飄落純白色小花，很受歡迎。觀音區廣福里長許福川表示，福新路是一九八三年市地重劃時開闢而成，一九八六年當地人士在道路兩側種植六百多棵「白千層樹」，現在樹木長大，形成如樹洞般的大型林道，吸引許多人來此騎腳踏車，成了熱門打卡景點。

許福川推薦說，傍晚來這處林道拍照最美，夕陽從樹葉縫隙中灑落，晚上整排路燈搭配林木風情，也頗具美感，地方規劃在兩側田邊種植花卉，吸引更多遊客。

維護林相 電纜線擬地下化

他表示，白千層樹經常與台電電纜線互相干擾，因此被修剪樹枝，讓人看了心疼，他向鄭文燦反映後，鄭允諾與台灣電力公司協調，要將此處電纜線下地，讓樹枝不再被剪，可以保持風貌。

觀音區長洪清淵說，公所已與戶政事務所協調，預計需要二個月完成後續門牌、路牌的修改，最快五月底就能完成道路更名。

更名可由戶政所報請核定

市府民政局副局長鄭詩鈿指出，「桃園市道路命名及門牌編釘自治條例」去年十二月廿一日修正通過，修正重點就是可依據地區發展或特性為道路重新命名，有特殊情形的話，可以由所在地戶政事務所敘明理由，專案報請市府核定，大溪的「落羽松路」就是適用該條例而更名的第一條道路。