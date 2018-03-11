〈北部〉《宜蘭縣長選戰》民進黨提名陳歐珀？ 陳金德：縣政開講續辦

2018-03-11

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕民進黨選對會建議中執會提名立委陳歐珀參選宜蘭縣長，消息傳出後，宜蘭縣代理縣長陳金德動向備受矚目；陳金德昨天強調，目前巡迴全縣舉辦的縣政開講不受影響，如期辦下去。

陳金德去年十一月接任代理縣長，被認為「先代理，再參選」，春節期間在各地設置拜年看板，二月底起開辦縣政開講，外界解讀為參選縣長熱身，但他並未參加民進黨黨內初選。

人選將在14日揭曉

民進黨宜蘭縣長黨內初選，冬山鄉長謝燦輝、員山鄉長江永和退出後，剩下陳歐珀一人，選對會建議中執會提名陳歐珀，答案將在十四日揭曉，陳歐珀代表民進黨披掛上陣是否已成定局，成為地方熱門話題。

陳金德昨到員山福園參加前縣長劉守成母親的公祭，他在受訪時說，選對會是民進黨提名之前的幕僚單位，各派系人都在裡面，尊重對選對會決定，被問到宜蘭縣長提名作業是否仍有變數？他沒有多做說明。

陳金德說，為了取得民眾對民進黨的信賴，縣政開講繼續辦理，向縣民頭家說明縣政走向；縣府發言人邵治綺說，這波縣政開講分成三大類共有三十二場次，第一類到各鄉鎮市，第二類針對工商團體，第三類到農漁會說明農地政策，聽取各方意見。

邵治綺強調，陳金德接任代理縣長是想為宜蘭做事，現在不具候選人身分，因此縣政開講並非為選舉鋪路，縣府一本初衷，繼續維持行政中立。