〈北部〉借書人誤藏 圖書館繪本翻出刀片

2018-03-11

圖書館櫃台 貼公告警示

〔記者花孟璟／花蓮報導〕「近日本館圖書有遭民眾誤藏刀片情形，請大家翻閱圖書時小心注意，遇有此情形請速通報服務台」！花蓮縣文化局圖書館櫃台旁昨天早上張貼公告，原來是有家長在網路貼文稱，在圖書館借閱兒童繪本，回家小孩子翻書卻翻到刀片，馬上帶書到圖書館還書！

借書人：一時疏忽很抱歉

而真相昨天下午大白，花蓮縣文化局圖書館在下午聯絡上前一手借書的讀者，是一位資深教育界退休人士，夫妻倆都是兒童閱讀推廣義工。文化局轉述，該名借書人對這件事「深深感到抱歉」，刀片是朋友給他製作「故事道具書」的工具，他因為怕割傷手，所以把刀片夾進書中，一時忘記，就把書還了，絕不是有意造成這麼大的恐慌。

花蓮縣文化局長陳淑美說，而下一位借到書的家長，則是六日借書，七日還書，文化局第一時間就已將該書及刀片等證物保存，且八日下午二點二十分也向美崙派出所詢問報案，不過因為沒有人受傷，因此警局僅備案；而相關書籍證物交由文化局政風處保管中。

借還書將加強清查檢視

陳淑美說，該書放置的書架是公開閱覽區，民眾可在館內閱讀或借書回家，為了防止類似事件可能發生，為此圖書館也會加強檢討借還書流程，書本還書、借出前都會重複檢視，避免讀者借到有問題的圖書，也請民眾放心。

花蓮有家長前天晚上臉書貼文，稱小孩子翻閱從花蓮縣文化局圖書館借來的繪本，發現其中一頁夾了三、四支刀片，問爸爸「這是什麼？」讓媽媽嚇壞，前天晚上家長在臉書貼文提醒其他家長注意！該名家長貼文中提到，刀片全部夾在其中一頁，已經在發現刀片的當下，當晚打電話給文化局圖書館說明此一情況，並把刀片、夾在書中的二張明信片及該本繪本，交給櫃檯的服務人員。