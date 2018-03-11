〈北部〉權責整合 宜縣府擬增設交通處

2018-03-11

雪隧、蘇花改通車 交通複雜

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕雪隧、蘇花改通車後，宜蘭縣車流量激增，交通更加複雜，宜蘭縣政府計畫成立交通處，由專業人員一條鞭處理，訂於四月向縣議會臨時會提案，先合併財政處與地方稅務局，再新增交通處負責全縣交通問題。

預定四月向議會臨時會提案

民國九十五年雪隧通車，宜蘭縣車流量逐年增加，今年二月五日，蘇花改蘇澳至東澳段開放行駛，外界擔心蘇花改北端出入口的蘇澳市區假日塞車，目前宜蘭縣交通管理權責，分散在建設處、工務處、縣警局交通隊，有些權責重疊，加上人力與經費不足，造成交通相關計畫難以推動，縣府想要成立交通處加以整合。

宜蘭縣議員邱嘉進盼交通處儘速成立，做好縣內交通和停車空間規劃，他認為，要解決宜蘭長年交通沉痾，應補足警力缺額，同步增加交通管理人力，多管齊下才有用。

交通隊長賴漢洋說，交通隊同仁專長在交通執法，多數人未接受交通規劃與工程方面訓練，卻必須承辦這兩項非專業工作，交通處成立後，讓交通執法回歸專業，相信交通事故處理品質將大幅提升。

宜蘭縣代理縣長陳金德說，雪隧、蘇花改相繼通車，對宜蘭交通影響深遠，有必要把各個交通單位整併成專責機關，縣府打算修改組織自治條例，向縣議會提案增設交通處，日後有關道路規劃、養護工作，全部移到交通處全權處理。

原民局、海洋局成立 日後再說

宜蘭縣政府目前有十五個處、六個局，基於地方行政機關組織準則，宜蘭縣因人口數限制，縣府局處加總不得超過廿一個，現在編制已滿，陳金德說，縣府盼地方稅務局跟財政處合併，新增交通處，至於之前討論的原住民事務局、海洋局何時成立，日後再作討論。