〈北部〉三義舊山線鐵道節 尋寶抽大獎

2018-03-11

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣三義鄉擁有知名的鐵路軌道舊山線景點，其中勝興車站與龍騰斷橋（魚藤坪斷橋）更是聞名遐邇，假日遊客如織；苗栗縣政府整合鄰近觀光資源舉辦「舊山線老橋老洞世遺鐵道文化節」，昨天推出尋寶大作戰，讓遊客透過APP探訪舊山線，並回答相關歷史文化問題，並參加抽獎活動。

副縣長鄧桂菊表示，三義鄉除已獲得國際慢城認證，更擁有歷史悠久的鐵道文化，透過結合苗栗縣代表性的石虎吉祥物「貓裏喵」，推出尋寶大作戰，讓遊客進一步了解舊山線，也走訪周遭景點，一舉兩得。

縣府文化觀光局長林彥甫說，舊山線老橋老洞世遺鐵道文化節，活動於即日起到卅日，民眾先下載APP，跟著故事內容一一解開謎題，路線長約四．六公里，尋寶之餘還可以享受春季山林風光；最大獎為「雙人遊三義」套裝旅遊行程，內容包含雙人住宿券、無菜單料理餐、三義木雕博物館門票、DIY手作、特色伴手禮等。

另外，活動期間每天上午九點至下午五點，在舊山線旅遊服務中心展出鐵道文物，配合Rail Bike環保概念，展覽以回收紙製作的鐵道相關產品，民眾拍照、上傳打卡後即可兌換紀念品；期間三個週休假日，還有文創市集。相關訊息請上臉書粉絲專頁「舊山線老橋老洞鐵道文化節」。