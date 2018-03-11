〈北部〉柑橘盛產 新竹縣府評估轉做果汁果乾

2018-03-11

各地均有未採柑橘

〔記者黃美珠／竹縣報導〕原本在農曆春節前就早該採完的新竹縣各類柑橘，今年因盛產與天候變化，各地都還有柑橘未採，少則七、八千台斤，多則數萬台斤。

尋求管道助果農促銷

對此，縣府農業處表示，下週將送兩千台斤柑橘供食品工業發展研究所協助評估轉做果汁和果乾的可行性，並分析其營養成分和市場競爭力，也將了解加工業者的需求，評估未來能否有機會協助媒合。

寶山鄉農會總幹事陳信良則說，剩下的橘子，除全力搶攻清明節拜祖所需的水果市場，也鎖定各公司行號、團體的團膳促銷；芎林鄉農會想找業者合作做柑橘汁或研發保養化妝品，其他農會也努力尋求管道協助農民促銷。

果農：開放採果享優惠

芎林、峨眉兩鄉出現大面積海梨柑或桶柑因採摘和分選人力成本增高，乾脆放棄不摘。

新埔鎮余姓農民將柑橘園轉作觀光果園，只要願意進場採果，提供比市價便宜的金額優惠。他說，雖然還有七、八千台斤的桶柑未採，但聽說有農友高達六萬台斤還沒採。

縣府農業處表示，新竹縣往年總產量約四萬兩千多公噸，今年因沒有颱風危害，盛產約五萬多公噸。在全台柑橘也都豐收下，供需失衡，果賤傷農，縣府與縣農會成立銷售平台提早促銷。

未料一月份成熟採摘期接連遇到寒害和雨害，造成柑橘損傷，農民採果、分選、保存、包裝不易，間接影響市場信心和買氣。

縣府與縣農會合作的銷售平台原定接單目標是一千公噸，但至今還有六百公噸無人聞問，還有峨眉農戶在網路公開表示「免錢、歡迎去採」。未來將輔導農民以少樣、多量、包裝精緻化、配合產銷對策分散市場風險。