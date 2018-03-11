〈北部〉一個半月降脂肪肝 孝子捐肝救父

2018-03-11

〔記者廖雪茹／新豐報導〕新竹縣新豐鄉新豐村長吳石明，十三年來舉辦慢速壘球聯賽，帶動新竹地區慢壘運動風氣；但很多人不知道，充滿活力的他五年多前一度因肝硬化末期陷入昏迷，獨子吳東宜為了捐肝救父，在一個月半內降低脂肪肝，讓老爸成功換肝撿回一命，父子情深在地方傳為美談。

吳石明肝硬化末期

現年五十六歲、目前也是新豐鄉村長聯誼會會長的吳石明，當時因疲倦、高燒、冒冷汗等身體不適就醫，竟被診斷出肝硬化已屆末期，一度陷入昏迷五天，暴瘦廿三公斤。

3子女搶捐肝救父親

吳石明說，醫師宣布只有換肝才可能存活，他絕望到甚至開始交代後事；沒想到三名子女爭相要捐肝，讓他「揪感心！」

但兩個女兒都瘦小，獨子吳東宜則脂肪肝的指數過高，醫師囑咐須靠藥物、飲食控制和運動半年再做檢查。

獨子脂肪肝指數高

吳東宜擔心老爸撐不了，在公司支持下，白天上班，下午跑步運動，不吃藥，三餐只吃饅頭配阿公種的青菜，展現驚人的毅力與時間賽跑。

靠運動、飲食降指數

吳石明說，僅一個半月，兒子的體脂肪肝出乎預期地大幅降低，他在一○一年七月初手術，順利移植兒子捐贈的肝臟，出院時僅剩四十一公斤，所幸術後恢復情況良好。

吳父：與子同肝 感情更好

他十分感動兒子的孝心，常開玩笑地說：父子倆現在是「同『肝』共苦」，感情更好了。

生病期間還發生一件奇妙的事。住在新豐鄉池和宮（池府王爺廟）附近，篤信王爺的吳石明說，昏迷醒來前，他夢見兩名長髮及肩的長者，對一名男子說「老胡，這個人你一定要救」，男子回應「我盡全力！」手術前夕，他的主治醫師突然換成胡瑞恆，他相信冥冥之中獲得王爺的庇佑。