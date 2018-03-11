〈北部〉高中職博覽會 市長送美名校體驗禮

2018-03-11

市府負擔 暑假選送40生赴史丹佛學習

〔記者謝武雄／桃園報導〕為了讓國中畢業學生更了解升學管道，市府昨、今兩天在市立體育館舉辦「高中高職博覽會」，市長鄭文燦宣布，今年將選出四十位學生，暑假期間赴美國史丹佛、加州大學柏克萊分校進行營隊體驗學習，費用由市府負擔。

鄭文燦說，國立高中改隸市立後，各校都在努力打造特色，例如，武陵高中將朝奧林匹亞競賽及國際科展發展，桃園高中除強調既有的人文藝術，也配合虎頭山青創基地提供科技課程，其他包括永豐高中物聯網課程、龍潭高中成立技職資源中心、觀音高中多媒體教育、平鎮高中體育班及國際交流、壽山高中桌遊和日文課程、內壢高中的機器人教學。

中大壢中、北科附工等兩所國立學校強調與大學直接接軌，中壢高商與台北商業科技大學合作開設「會計專班」，畢業後可直升北商大；各私立學校無不使出渾身解數推銷特色，例如，漢英高中強調語言學習，至善高中與北藝大、台藝大合作，方曙高中的無人自駕飛機課程，大興高中強調與航空城接軌，新興高中、復旦高中、振聲高中主打菁英班特色，成功工商則是完善建教合作及軍警專班。

鄭文燦說，每一位國中畢業生有一．○八個錄取名額，今年高中高職博覽會除傳統高中、職校，也邀請中正預校、龍華科技大學、台北科技大學以及新生醫護管理專科學校等校參加，希望讓大家看到高中、高職及五專最新的趨勢。

他也宣布，今年將選出四十位學生暑假赴美國史丹佛、加州大學柏克萊分校進行營隊體驗學習，費用由市府負擔，其中廿個名額開放評選競爭、十六個名額提供給市立高中、四個名額提供清寒學生，若試辦成果良好，未來將擴大辦理。