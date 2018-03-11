〈北部〉大園彩色海芋季登場 戀人花田放閃

2018-03-11

3主題展區 展出黃紅粉紫橘5色海芋

〔記者謝武雄／桃園報導〕為期十六天的彩色海芋季活動，昨起在大園區溪海里登場，今年的活動以「幸福戀人、花田喜事」為主題，結合糕餅、婚紗業者共同舉辦，現場三大展覽區展出黃、紅、粉、紫、橘等五種顏色海芋及八個主題花卉裝置藝術，首日就吸引許多遊客賞花、搶拍彩色海芋。

今年三大主題展區浪漫花園、創意花園及幸福秘境，各自展出獨特的花海拼圖，八個花卉主題裝置藝術錯落其中，包括以大園在地花卉組合而成的巨型相框入口意象、幸福馬車、「芋」定終身、甜心城堡、愛你一萬年、天使教堂及心心相「芋」拍照區等。

市長鄭文燦出席開幕式提到，大園溪海是草花的產地，海芋亦是一大特色，當地氣候與土質非常適合栽種，因此市府決定在大園舉辦彩色海芋季，台北市陽明山竹子湖只有白色海芋，大園溪海擁有黃、紅、粉、紫、橘等五種彩色海芋，搭配花海以及主題休閒農場，成為最好的旅行路線之一。

週週換主題 高鐵桃園站免費接駁車

彩色海芋季活動從昨日起到廿五日止，每天上午九點到下午五點，活動地點在大園區聖德北路與田溪路口，週週都有不同的主題，第一週為「花的嫁衣」，第二週十七、十八日為「幸福童樂會」，第三週廿四、廿五日則是「花田囍事」，相關資訊可上「二○一八桃園彩色海芋季」網頁（http://www.2018callalily.com.tw/）查詢。

市府表示，活動設有免費接駁車往來高鐵桃園站，發車時間從上午八點半到下午五點半，平日卅分鐘、假日十五分鐘一班，從高鐵客運轉運站九號月台出發，沿途停靠文中三停車場（機場捷運A19站、領航北路一段與環溪一街口）、林園居休閒農場路口（聖德北路二段、溪海里廿三鄰路口）、彩芋季展區（大自然幼兒園旁空地），建議開車的民眾可將車輛停在文中三停車場，再轉乘接駁車前往會場，該停車場可停一千二百輛汽車。