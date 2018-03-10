〈北部〉再現原生綠 宜縣擬設樹木景觀所

2018-03-10

縣府植樹活動 陳金德盼重現森林風貌

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府與羅東林管處昨在宜蘭運動公園，舉行「宜運景觀新風貌，再現台灣原生綠」植樹暨護樹活動。代理縣長陳金德指出，縣府將成立二級機關「樹木景觀所」，盼重現宜蘭森林風貌，將修訂「宜蘭縣政府組織自治條例」送交議會審議。

宜蘭運動公園植栽上千株，其中數量最多的，莫過於環繞園區種植的台灣欒樹，縣政府與羅東林管處昨舉辦的「宜運景觀新風貌，再現台灣原生綠」植樹暨護樹活動；除了陳金德，陳定南教育基金會董事長林光義及羅東鎮長林姿妙等人均出席。

活動邀請與會貴賓，在宜蘭運動公園北側環道，種下苦楝及流蘇共四十五株。陳金德致詞時說，宜蘭早期還未開闢前，本來就是一座森林，縣府為了將宜蘭恢復到原來森林的地貌，這樣的工作需長期推動，下週二縣務會議將先成立「樹木景觀科」，設於農業處轄下，「科」的調整，縣府可自行決定，不用議會通過。

但陳金德說，樹木景觀科「科」的層級還不夠，他希望成立二級機關「樹木景觀所」，有獨立的人員、經費與空間，議會四月召開臨時會，縣府將向議會提案修正「宜蘭縣政府組織自治條例」，把樹木景觀科提升為「樹木景觀所」，掌管林木研究及林木維護等工作，希望透過組織整合，將林木管理工作與資源集中，提升宜蘭的綠色覆蓋率。