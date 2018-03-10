〈北部〉不尊重原民 尖石軍艦岩景點解說惹議

2018-03-10

〔記者廖雪茹／尖石報導〕新竹縣尖石鄉秀巒部落白石溪谷中聳立一座「軍艦岩」奇石，為尖石後山的知名景點，當地一面解說牌，卻因解說史觀似乎站在統治者的角度，被遊客批評不尊重原住民；縣府表示，將會同尖石鄉公所儘快修正或重新設置。

縣府：將會同公所修正

「軍艦岩」奇石距離秀巒部落約三百公尺，外形狀似一艘軍艦準備揚帆出發，十分雄偉蔚為奇觀，因而得名。遊客可站在軍艦岩吊橋上觀賞白石溪谷中聳立軍艦岩的美景或通過吊橋，下到溪邊近觀奇石。

有遊客發現，在軍艦岩吊橋旁的涼亭前方，設置一面解說牌，內容是「大正二年（一九一三年），日人以近三千人優勢警力向基那吉方面，展開一場前所未有的討伐行動，曾在此（屯野生台山）設立監督所和砲台陣地，並和芝生毛台山、烏來砲台三大砲台成為倚角之勢。此項行動的完成，為日後討伐南澳群、斯卡謠群及霞喀羅群，帶來良好的成效。」

解說的歷史角度，似乎在幫統治者展現討伐原住民的成果，用詞不妥，對當地泰雅族人來說，感覺很不受尊重。牌面並未註明設置單位，建議政府應該儘快修正，以免造成誤導。

此外，通往砲台遺址的步道，因邊坡崩塌嚴重，現已封閉無法行走，十分可惜。

尖石鄉長雲天寶也認為解說牌的內文不妥；他說「怎能說討伐原住民帶來良好成效？」研判這段說明可能是從某史料中擷取，一時不察，將在查明後改善，並請部落協助加強環境清潔。

林務局表示，軍艦岩吊橋由新竹林區管理處在一○三年新建，吊橋旁的涼亭和通往砲台遺址的步道，則是縣府向林務局申請承租所設置。

縣府交通旅遊處觀光工程科長葉宋宏表示，將請尖石鄉公所提報災害搶修工程，儘快修復上述步道；也將會同公所修正解說牌內容或重設。