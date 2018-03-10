〈北部〉橋牌國手選拔 苗縣12學子大滿「冠」

2018-03-10

〔記者張勳騰／苗栗報導〕今年全國青少女組及青少年組橋藝國家代表隊決賽，苗栗縣十二位大學及國、高中學子參加全獲冠軍，取得國手資格將代表國家參加世界盃比賽，其中苗栗市明仁國中四位女小將，將力拚全世界二十歲以下各國橋牌菁英。

明仁4小將 拚世界橋牌菁英

十二名國手中有四人為明仁國中九年級學生，她們是黃羽榛、游宛庭、許雯硯、劉僖￼；另八人為明仁、竹南國中畢業校友，分別是國立台灣大學蘇上瑄、國立政治大學劉子豪及李慶泓、私立淡江大學邱垂泯、國立清華大學魏趨棠、國立台灣科技大學魏趨棣、國立新竹女中方佑心、國立嘉義大學劉家伶。

12人代表國家 下月赴印尼參賽

苗栗縣學子參加今年全國青少女組及青少年組橋藝國家代表隊決賽，皆榮獲冠軍，有十二人獲選為國手，將代表國家參加四月在印尼雅加達舉辦的亞太盃青年橋藝公開賽、八月在中國蘇州舉行的世界盃橋藝錦標賽。

徐耀昌昨天接見這十二位國手並頒獎表揚，同時也感謝兼任橋藝委員會主委的縣議員鄭碧玉全力協助，以及前教育局長溫振琴、明仁國中教師黃中揚的用心指導，苗栗學子參加全國及國際橋藝賽屢創佳績，成為國內推廣青少年橋牌技藝的領頭羊。

明仁國中四名同班女學生這次跨組參加青少女組國家代表隊選拔，與北一女等明星學校選手力拚仍能脫穎而出，表現令人刮目相看，今年代表國家參加世界盃橋藝錦標賽，將跳級力拚全世界二十歲以下各國橋牌菁英。

明仁國中學生黃羽榛說，她們都是從小學就開始學橋牌，一起腦力激盪訓練邏輯思考與推理能力，加上合作無間的默契應是勝出關鍵。