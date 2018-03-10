〈北部〉新竹市東前街原兆豐銀 列市定古蹟

2018-03-10

日治昭和時期建築 已有百年

〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹市東前街原兆豐銀行，前身為「台灣銀行新竹支店」，是日治時代昭和時期建築，已有百年歷史，新竹市文化局昨天召開審議委員會，決議指定為市定古蹟。

目前所有權人為兆豐銀行

東前街原兆豐銀行， 也曾是交通銀行，民國一○三年兆豐遷移且疑將出售，文化團體認為此建築極具文資價值，力倡保存，並擔心淪為像西大路溫宅古厝「太原第」遭拆毀的命運， 呼籲市民共同關注。

新竹市文化局文化資產科長林曉華說，此建物的沿革可追溯到一九○五年，當時株式會社台灣銀行向新竹廳長申請建築用地獲准，共有八十八．九坪，位置就在現今東前街六十九號。

目前所見的方正建築物是一九三○年代昭和年間流行的建築樣式，民國七十五年轉為兆豐銀行使用，一○三年兆豐遷出另覓地點。

林曉華說，這棟建物現有外觀完整，經所有權人兆豐銀行同意，審議委員入內了解現況，判斷外部及內部完整具文資價值，昨天召開審議委員會。

林曉華表示，審議委員現勘後認為，挑高二層營業大廳有精美的天花板，並完整保存三座金庫、鋼鐵窗框、鐵絲強化玻璃等，呈現那個年代銀行建築獨有的特色，極具保存價值，因此決議指定為市定古蹟。

盼轉型為具有公益性場所

至於後續配套措施，林曉華說，未來將持續與兆豐銀行溝通，希望能善盡社會責任，讓不再使用的舊有館舍轉型為具公益性的場所，讓全民共享珍貴文化資產。