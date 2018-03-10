〈北部〉多黨競爭 桃園、中壢參選大爆炸

2018-03-10

〔記者謝武雄／桃園報導〕國、民兩黨陸續完成市議員初選黨內登記，其中桃園區應選十二席、中壢區十一席，除兩黨外，綠黨、時代力量都有提名，加上親民黨也確定會提名，是最大也是競爭最激烈的兩個選區，另外，大溪復興選區傳統是藍綠各半，如今應選席次由上屆三席變為兩席，預料國民黨兩位現任議員楊朝偉、李柏坊，競爭將進入白熱化廝殺。

除國、民兩黨，綠黨目前提名三席，分別是桃園區羅岳峰、平鎮區歐陽霆、中壢區王浩宇，還考慮在中壢區多提名一席；時代力量則在桃園區提名簡智翔、中壢區提名劉祐龍；親民黨桃園市黨部主委林國政表示，將在桃園、中壢、平鎮、八德、龍潭等選區各提一席，人選還在徵詢中。

桃園區應選十二席，國、民兩黨都提名七人，連同綠黨、時代力量、親民黨，前縣府民政局長邱德順也表態參選，至少有十八人參選；中壢選區應選十一席，國、民兩黨都提名五人，連同綠黨兩人，時代力量、親民黨各一人，還有無黨籍議員張運炳、劉曾玉春，及前平鎮分局副分局長陳傳祥，至少有十七人參選，兩選區都是參選大爆炸。

平鎮、八德也是多黨競爭局面，平鎮除政黨參選人，還有無黨籍議員莊玉輝競選連任，預估至少是十一搶六局面；八德區應選五席，國民親三黨提名七人，但無黨籍段樹文實力不容忽視。

蘆竹區應選四席，國民黨只提名一人，禮讓現任區長褚春來，褚春來獲前立委陳根德派系支持，來勢洶洶，無黨籍議員劉勝全也獲農會系統全力支援，民進黨要保住兩席，恐相當吃力。