〈北部〉民進黨桃園市議員初選39人登記 3區將民調

2018-03-10

7個選區同額參選

〔記者謝武雄／桃園報導〕民進黨市議員初選登記昨天截止，除平地原住民、山地原住民由中央提名，新屋、大溪復興區開放，其餘十個選區應選五十三席、提名三十席，共有卅九人完成登記，其中龜山、八德、蘆竹、大園、平鎮、龍潭、觀音等選區同額參選，篤定獲得提名，現任市議員范綱祥則宣布將轉戰立委。

市黨部主委呂林小鳳表示，中執會將於十四日審查參選人資格，六都部分將進行民調順序抽籤，並於三月十九日至五月十五日進行民調，五月卅日由中執會公布直轄市議員提名名單。

3現任議員不選了

現任議員部分，桃園區范綱祥考量立委跟市議員選舉只間隔一年，為了避免造成議員三年缺額，他確定不參加下屆議員選舉，轉戰立委；龜山區陳志謀、楊梅區張火爐也確定不選，分別由女兒陳雅倫、小姨子鄭淑方出征，其他十七位議員則全部投入初選、爭取連任；平地原住民選區議員林志強，中央應會發布徵召。

確定要進行民調的地區有桃園區、中壢區及楊梅區，由於初選有婦女保障名額，桃園區為九選七，但有二席婦女保障名額，邱素芬、李柏瑟篤定獲提名；楊梅區三選二，一席婦女保障名額，鄭淑方篤定獲提名。

范綱祥昨在臉書發表參選立委聲明，他具有律師、環工技師執照，對自己的專業能力有自信，進入立法院希望能貢獻專業、促進立法品質，逐一改正現行法規的瑕疵。