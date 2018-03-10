〈北部〉台積電志工助修繕 獨居嬤感恩有熱水

2018-03-10

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮地震過後剛滿一個月，受災戶忙著後續重建工作，台積電震後選擇駐地花蓮二個月，預計修繕二百廿五戶受損民宅，昨早驗收完成其中一戶獨居長者四十年破損的老房，重新拉設水管及電線，還將倒塌磚牆打除清運，讓前一晚順利洗到熱水澡的施姓阿嬤感動淚崩。

花蓮地震後，一有零星晃動民眾還是會嚇到奪門而出，台積電志工團隊目前進駐花蓮，協助市區災後復建工程，以弱勢族群及獨居老人的房舍優先處理，經里長及市公所通報，共有二百五十六戶申請修繕，已勘驗二百五十四戶、受理二百廿五戶。

家住重慶路七十一歲的施姓獨居阿嬤，經通報住家磚牆倒塌、且水管破裂，台積電志工團隊施工多日，協助打除磚牆、重接管線，昨早工程人員完成驗收，由市公所清潔隊協助後續雜物清運，阿嬤一見志工到來，彎腰鞠躬直道謝。

施寶珍阿嬤說，地震後房屋內牆龜裂、外牆倒塌，還扯斷連接浴室的水管，近一個月來無水可用，讓獨居的她很無助，除謝謝里長及市公所協助通報，更感謝台積電團隊第一時間來修繕，尤其志工們相當親切，讓她不知道要如何報答「這份恩情。」

她說，知道施工人員特意趕工，要趕在寒流來襲前將熱水管接上，讓她能夠安心洗澡，昨晚洗到「燒滾滾」的熱水，當下真的感動落淚。

花蓮市長魏嘉賢說，公所將全力配合，進行後續環境清潔及關懷。 台積電公共設施服務部副理榮一弘說，目前派出一百廿多人到花蓮執行災後修繕專案，其中包含廿多名管理人員及四家營造廠商，未來還會進駐志工輪流處理災後重建輔導工作，預計停留二個月以上。