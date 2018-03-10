〈北部〉校舍變危樓 大里國小71師生「轉學」大溪

2018-03-10

耐震係數不足 20日集體搬遷

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣頭城鎮大里國小，因耐震係數不足淪為危樓，縣府協助規劃校舍補強或重建，將擇一方案解決問題。為免影響安全，全校五十九名學生將於廿日，遷往六公里遠的大溪國小上課，有家長擔心因此廢校；縣府教育處強調，全力協助大里國小補強或重建，絕對沒有廢、併校的選項。

大里國小民國五十三年利用大里天公廟的土地興建，至今已有五十四年歷史，現有五十九名學生、十二名老師。校舍因年久失修，許多建築鋼筋外露，辦公室與教室還有漏水現象，經結構技師檢測，校舍耐震係數僅○點六四（標準值應一以上）屬於危樓，嚴重影響師生安全，需要補強或重建。

縣府擬補強或重建 家長憂廢或併校

縣政府表示，補強方案是向國教署爭取兩千八百萬元經費，對原有建物結構辦理改善，重建則需六千八百萬元經費，在目前舊校舍旁興建新校舍，面積約四千平方公尺，但該處用地是天公廟停車場土地，要建新校舍需廟方同意。

據了解，如果易地重建，廟方希望收回舊校舍土地，並變更為「廟宇用地」讓廟方利用，且不需繳交回饋金，盼縣府答應這些條件，縣府與天公廟在土地變更仍無共識，還需協商。

不論易地重建或補強，考量安全問題，大里國小師生都需尋找安置地點，縣府教育處與學校討論後，決定廿日遷至大溪國小上課；大溪國小挪出北棟大樓四間教室、隔成八間教室供使用。

否認廢、併校 教育處將與地主協商

家長擔憂大里國小會不會就這麼沒有了？吳姓家長說，學生暫時安置到大溪國小，如果大里國小重建或補強工程遲無眉目，時間一久恐怕就廢校，且學生搬到大溪國小四間教室隔成八間，採木板隔間，隔音讓人質疑，上課恐互相干擾，會影響學生受教品質。

縣府教育處強調，絕對沒有廢校或併校選項，縣府絕對全力爭取補強或重建，教室隔間會利用隔音牆裝設，保障學生的受教環境，至於補強或重建，還要與大里天公廟協商，希望儘快找到共識順利推動。