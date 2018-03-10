〈北部〉苗栗高鐵特區 號誌少車禍頻傳

2018-03-10

2里長多次陳情 未改善

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗高鐵特定區為棋盤式道路設計，但除了主要幹道，其餘路口幾乎沒有設置交通號誌或僅有「閃燈」運行；當地後龍鎮豐富、校椅兩里長表示，不少路口車禍頻傳，屢屢陳情，都未獲改善。高鐵站路線客運，過去也曾多次在區內車禍，業者也提苗栗縣道路交通安全會報，盼增設號誌或標線改善。

縣府：車少 不符效益

苗縣府工務處交通規劃科表示，苗栗高鐵特定區內現行車流量少，尚未達到交通號誌施設標準，若施設不符效益；苗栗客運日前與小客車發生車禍，主因為高鐵公司圍籬遮蔽路口視線，經會勘高鐵公司預計四月拆除。

豐富里長張漢堂說，里內以豐富五街、豐富六街和新港六路、新港七路等交會路口，最常發生車禍事故；之前透過地區縣議員多次向苗縣府反映會勘，但都不了了之，依舊為無交通號誌路口。

張漢堂說，尤其里內活動中心暨社區關懷據點就在附近，這些路口都是里民集會、長輩參加關懷據點活動的往返道路，交通安全讓人憂心；社區關懷據點的劉姓隊長，去年在活動結束返家後發生車禍，昏迷了廿天才清醒，現在也慢慢復原中。

附近國中小學生安全受威脅

「反映很多次了，都沒有用！」校椅里長魏吉律也嘆，里內則是校椅二路、校椅三路和頂椅六街、頂椅七街的交會路口，及高鐵三路與校椅二、三路等路口，最常發生車禍，平均一年十來件。高鐵三路與校椅二路口，於兩年前發生兩輛共載有十人的廂型車車禍，八人輕重傷送醫，該路口雖有交通號誌，但為閃燈運行。

魏吉律表示，而縣立新港國中小學就在附近，在缺少紅綠燈的情形下，對上下學的學生、師長及接送家長的交通安全，都是威脅，他也了解車禍事故中，不乏學校家長；據他向警方了解，加上沒有設置交通號誌，也增加肇責釐清的困難度。

交通規劃科：擇日再會勘研議

交通規劃科表示，高鐵三路、校椅二路口，因兩年前的重大交通事故，已改為管制運行；因高鐵特定區內，仍由縣府工商發展處管理，將擇日會勘共商研議因應措施。