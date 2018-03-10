〈北部〉爭取7年 竹東沙坑溪擋土牆完工

2018-03-10

〔記者蔡孟尚／竹東報導〕新竹縣竹東鎮沙坑溪有一段約五百公尺長，七年來因缺乏擋土牆，豪雨造成溪水上漲時，土石被沖刷崩塌，堵塞河道形成水患；五豐里里長邱文郎說，經立委邱泰源和省諮議會諮議長鄭永金協助爭取五百萬元補助款施做擋土牆並已完工，以後不必再擔心。

豪雨就崩塌堵塞 造成水患

當地居民說，他們在七年前就開始反映這段沒有擋土牆的溪岸很危險，不但擔心河岸遭暴漲溪水沖刷會不斷流失，也多次看到河道因為土石堆積的沙洲越來越大導致通洪斷面狹窄，下雨天溪水上漲的速度變快，深怕溪水淹上來造成更大災害。

立委協助獲500萬補助施工

邱文郎說，七年前接獲民眾陳情後，就開始透過各種管道希望爭取補助改善，但可能因沙坑溪不是主要河川，這段易受災河道一直沒有受到重視，後來透過邱泰源和鄭永金協助爭取，農委會水土保持局現勘後補助五百萬元施作擋土牆，最近完工，整段河道大幅改觀。

邱文郎說，原本已停用的竹東鎮垃圾場位於沙坑溪上游，過去一年多因垃圾外運焚化不順利開始堆積垃圾，下雨時積水滲流到下游後卡在崩塌土石形成的沙洲上，造成的惡臭讓附近民眾相當難受，每隔一段時間都要請鎮公所出動小型挖土機疏浚才會改善，如今河道乾淨，水流非常順暢，類似狀況不再發生。

當地居民說「我家門前有小河」，以前對他們來說是件痛苦的事，因為會擔心土石堆積造成水患和髒亂，如今河道變乾淨，水流順暢，小溪也漂亮多了。