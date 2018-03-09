〈北部〉再種5600棵樹 東華大學打造森林學校

2018-03-09

〔記者王峻祺／花蓮報導〕東華大學連續九年與花蓮縣政府、花蓮林區管理處合作，在佔地兩百六十四公頃的校園中，植栽二萬四千多棵樹，昨再種下五千六百多棵苗木，其中又以秋天葉片會轉紅的水杉最多，期望打造浪漫校園，再現台灣原生綠，成為花東最具「森林味」的學校。

「再種一百年！」東華大學校長趙涵㨗說，兩百六十四公頃校地，經與花蓮林管處合作九年來，已陸續植栽兩萬多棵樹，約佔其中廿二公頃，希望未來年年都能與林務、農政單位配合，持續再種一百年，讓校園充斥台灣原生樹種，重塑人與自然環境的親密關係。

花蓮林管處長楊瑞芬說，廿二公頃、逾兩萬棵林木，其根系具有固氮作用，一年約可固氮三百多公噸，產氧量達近萬公噸，今年又以「再現台灣原生綠」為主題，陸續在東華校園種下五千六百多棵苗木，盼能打造全台最具「森林味」的學校。

她說，五千多棵苗木中，包括水杉、玉蘭、毛柿、矮仙丹、鵝掌藤、金露花、六月雪及細葉雪茄花等樹種，其中又以原住民的民族植物「毛柿」與水杉為主，希望為校園妝點浪漫風情，尤其水杉林在秋季換裝時，整體色調很繽紛。

「種樹一日，護樹一生！」楊瑞芬指出，適地、適木、適種是舉辦植栽活動的重要原則，今年期望從廿多場送苗木的過程中，扭轉現代人與樹木之間的疏離感，讓種樹本身不單只是一次性的儀式，而是能將護樹、親樹的觀念引入，幫助民眾找回生活中人與樹木間的緊密互動。

植樹活動昨吸引上百人共襄盛舉，光復鄉公所、壽豐鄉公所及鳳林鎮公所等單位也獲頒造林撫育管理績優獎。