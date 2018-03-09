〈北部〉邀蔡明亮拍宣傳片 壯圍旅遊服務園區4/28 開幕

2018-03-09

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕被視為宜蘭觀光處女地的壯圍旅遊服務園區，預計四月二十八日開幕，東北角風景區管理處將結合宜蘭縣政府的「蘭陽溪口生態魅力園區」計畫，在此營造新的觀光亮點，邀請知名導演蔡明亮拍攝宣傳片，在開幕當天首映，為園區加持。

位於台二線濱海公路旁

壯圍旅遊服務園區位於台二線濱海公路旁，面積約四．四公頃，經費三億多元，有旅遊服務中心、鐵馬驛站中心、生態滯洪池等空間，由建築師黃聲遠團隊設計，採用綠建築概念，著重立體綠化、生態綠網、水資源，透過巧妙設計手法，融入附近沙丘自然景觀。

壯圍旅遊服務園區新建工程，民國一○三年四月動工，原本預計去年暑假開幕，因包商出狀況，延至下月才能完工，建園過程一波三折，也有人質疑園區周邊欠缺亮點，如果沒有做好規劃，恐怕難以吸客，最終淪為蚊子園區。

鄉長盼蓋濱海游泳池

壯圍鄉長簡文魁說，期待園區儘早開園，帶動地方發展，但園區建物規模不大，觀光特色與主題偏弱，他建議興建類似濱海游泳池等吸引人的遊憩設施，運用當地水資源留住遊客，進而創造觀光商機。

東北角風景區管理處長陳美秀說，風管處請來蔡明亮為園區拍攝宣傳片，行銷當地地景與大地藝術，開幕之後，一年四季規劃不同觀光主題，譬如春天推出藝術嘉年華，夏天戲劇節，秋天沙丘生活節，冬天有冬日感謝祭，詳細活動內容還在討論。

陳美秀說，風管處也打算利用園區南方三十公頃土地，打造成媲美頭城外澳沙灘的沙灘遊憩區，吸引遊客到壯圍體驗美麗的海岸風光。