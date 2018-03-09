〈北部〉台灣國際科展 實中獲一、三等獎

2018-03-09

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市實驗中學學生參加今年台灣國際科展，獲得動物學科一等獎、地球與環境科學三等獎和化學科三等獎，學生從高三到高二及國中都有，其中獲動物學科和地球與環境科學獎項學生更將代表台灣參加國外的科學競賽，要展現台灣在科學領域的實力。

獲一等獎學子 將出國比賽

高三學生王子維、林政孚、孫志朋三人以「海馬的棲枝行為」獲得動物學科一等獎，學生為了養海馬，不僅農曆過年大年初一還得來觀察紀錄，更花許多課餘時間做紀錄，學生說，海馬本身會散發一種黏液分泌物，這種分泌物是海馬遷移棲地的特點，是供自我辨識的一種行為，由於這項發現相當特別，且從未有人發現過，獲評審給予一等獎殊榮，且要代表台灣參加荷蘭舉行的國際環境及永續發展競賽，希望再為台灣爭光。

高二學生楊凱恩以「多尺度熵用於地震後結構物的診察」獲得地球與環境科學三等獎，他說，這個演算方法可用在地震後的大樓耐震檢測，目前各地多是請技師以肉眼來觀察，但真正的破壞點卻藏在看不見的地方，透過地震儀器的偵測再進行演算，將可了解大樓的安全結構，此科展專題因具前瞻性，將代表台灣參加美國國際科學展覽會競賽，希望對地震帶多的台灣、日本，在預防樓房傾倒上有所貢獻。

此外，今年才國三的學生劉彥睿以「使用低成本生物可分解離子液體電解質的鋁空氣二次電池」拿到化學科三等獎，他說鋁空氣二次電池的安全性高，且較環保，也不會與空氣的燃點結合，未來若運用到產品上，將有助於延長電池壽命和使用的安全。