〈北部〉穿過貼身內衣褲也捐 苗栗家扶拒二手衣

2018-03-09

泛黃、破舊衣褲 還散發惡臭

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕許多善心民眾常將家中用不到的物資捐贈給家扶中心、華山基金會等慈善單位，但卻也屢屢傳出有民眾將穿過的貼身內衣褲、或泛黃破舊的二手衣物、甚至還夾雜使用過的衛生紙等雜物，打包送至慈善單位，讓社工耗時費力過濾整理，又占用許多空間，因此苗栗家扶中心貼出公告，即日起不再收受二手衣物。

社工耗時費力整理 且占空間

日前華山基金會苗栗頭份天使站就收到一大袋混有各式使用過的廢棄物品，且散發陣陣惡臭，讓志工們捏著鼻子花一整天時間整理分類，讓網友痛批是假善心捐贈，「根本是把垃圾丟到別人家裡。」

而苗栗家扶中心過去也屢收到民眾捐贈二手衣物，雖然是一片美意，但有些民眾卻連穿過的貼身內衣褲、絲襪、或是泛黃破舊的衣物都捐出，不但不適合捐贈，更佔用中心內收納空間，同時也耗費大量的志工人力，花許多時間過濾整理，將不堪用的衣物轉棄清潔隊。

家扶即起收物資及全新衣物

苗栗家扶中心督導林良任表示，許多民眾出於愛心，盼能減少資源浪費同時幫助弱勢，但衣物因有衛生顧慮，若是貼身穿著或過於破舊的衣物，不但社工要花費更多時間整理，同時也讓受贈者感受不佳，因此從即日起停收二手衣物，但仍收受物資及全新衣物。

家扶中心強調，非常感謝民眾善心，但希望捐贈者也能多一分同理心，篩選後再捐贈，才不會讓原本美意被打折扣。

華山：收二手衣但視各站需求調整

而華山基金會苗栗縣區站長杜靜容則表示，華山仍有二手衣物及被毯需求，但會視各站點需求量彈性調整，也盼民眾捐贈前能先與天使站電話洽詢，確認每份愛心都能發揮最大效益。