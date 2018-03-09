〈北部〉正妹開消防車 宜縣消防局秀女力

2018-03-09

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕昨天三月八日婦女節，負責救災救護的宜蘭縣消防局女力大爆發，全縣女消防員人數創新高，女性外勤也是歷年最多。曾跑過凶案的消防員余佩君說，看到手指剩下一根也要鎮定面對，畫面再血腥仍得克服恐懼，才能發揮專業。

女消防員28人 創歷年新高

宜蘭縣消防局統計，宜蘭縣民國九十一年開始有女性消防員，之後逐年增加，今年已有二十八人，其中二十五人待在外勤，男性消防員則有兩百八十五人。

四十一歲的余佩君，三十歲時從國稅局轉換跑道報考消防特考班，九十六年結訓，目前在宜蘭縣消防局勤指中心服務。她說，當時因國稅局臨時人員人力縮編，那時女兒六歲、兒子兩歲，背負著家庭經濟壓力，在老公鼓勵下，報考消防特考班，踏上全新的道路。

凶殺案救護 余佩君不逃避

「要克服恐懼，不能逃避！」余佩君畢業後，分發到花蓮縣消防局吉安分隊，有次負責某凶殺案救護案件，現場血跡斑斑，有人手指頭被砍斷四根，剩下皮黏在手掌上，畫面驚悚，當下嚇到傻住，仍自我要求發揮專業，展開救人任務。

運山難阿公 施昕辰印象深

三十歲的施昕辰，本來在科技公司擔任業務助理，後來投入消防工作，已在宜蘭縣消防局大里分隊任職兩年。她回想，消防特考班受訓期間，幾乎天天有體能訓練，救助訓練跑一萬公尺，另有肌力耐力訓練，不斷告訴自己要撐下來，因一心想在第一線為民服務，得知分發外勤相當開心。

施昕辰說，有次大里轄區有位阿公發生山難，上山搜 救時發現阿公已罹難，眾人合力把他搬運下山，交給家屬處理，喪家含淚向消防人員道謝，這一幕至今歷歷在目。

消防「蔡依林」 彭湘云不認輸

二十二歲的彭湘云從景美女中畢業後，考上國立中山大學，在父母鼓勵下報考警專消防，去年分發到宜蘭縣消防局特種分隊，因長相甜美，被封為「宜蘭消防蔡依林」，特種分隊負責大型災難救災，同齡友人聽到她開著大型消防車參與救災的經歷，都對她另眼相看。

「每趟救護救災讓我更加堅定當消防員的決心！」彭湘云說，警專受訓期間，體能是一大挑戰，每天都很難熬，一度萌生退訓念頭，但她不想認輸，終於咬牙撐過，現在每跑一趟救護，覺得自己又成長許多。