〈北部〉桃園引進微軟課程 培育AI人才

2018-03-09

〔記者李容萍／中壢報導〕桃園市府去年與台灣微軟合作簽訂智慧城市ＭＯＵ（備忘錄）、引進微軟ＭＲ孵化器學習課程，雙方昨宣布將把微軟全球完整ＡＩ人工智慧人才培育課程與認證教育系統引入桃園，打造全台第一個微軟授權認證的青年創業中心，培育更多專業ＡＩ人才。

市府副秘書長陳靜航表示，人工智慧是當下全球最熱門的技術與產業，桃園是全台工業產值最高的城市，為了協助產業未來的發展與佈局，市府與台灣微軟共同合作，開設人工智慧人才培訓課程並進行認證，台灣微軟將在桃園擴大招募相關人才，開辦青創基地，串連全市十六所大專校院育成中心，以鏈結企業需求及新創聚落，帶動青年新創能量。

青年事務局長顏蔚慈說，市府去年九月與台灣微軟簽訂智慧城市ＭＯＵ、十一月在安東青創基地引進微軟ＭＲ孵化器學習課程，雙方將共同開設人工智慧人才培育認證課程共一百八十個小時，包括線上及實體形式，學員受訓後可參加認證考試，市府將提供一千個專業認證序號，讓通過考試者可免費取得認證。

課程適合對象，建議需具備任一程式設計的開發能力或基本觀念，具基本微軟視窗系統操作、Excel基本使用經驗，對於「巨量資料分析」以及「資料科學」有興趣者，報名及課程資訊可電洽：427-9796桃園青創指揮部。

微軟台灣ＡＩ研發中心執行長張仁炯說，推動「ＡＩ普及化」是微軟ＡＩ的願景，讓每個人、每個組織都能因ＡＩ的開發與應用而受惠，用智慧科技解決問題，創新體驗更美好的生活，同時享受ＡＩ帶來的效益與競爭力。