〈北部〉稀有魚種無孔塘鱧 三棧溪現蹤

2018-03-08

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮三棧溪多年來護魚有成，溪床常見成群魚蝦悠游，每到六月更有日本禿頭鯊等魚種洄游，花蓮林區管理處長期駐地進行溪流魚類調查，意外發現有著豔麗鱗片的稀有魚類「無孔塘鱧」，宛如「水中琉璃」般迷人。

花蓮縣政府曾委託花蓮縣水產培育所、屏東科技大學執行「花蓮縣河川生物資源調查」，記錄下三棧溪有日本禿頭鯊、塘鱧等高達十一種魚類。

長約19公分 林管處調查意外發現

花蓮林管處在三棧溪進行溪流魚類調查時，也意外發現從未被記錄的魚種「無孔塘鱧」。當時所測量的魚體長約十九公分，代表魚體已在清澈的溪水中生活許久，若據文獻記載，可算是重量級身形。

花蓮林區管理處副處長李政賢說，繼前年台東因風災、水患不斷，有民眾發現稀有魚類「無孔塘鱧」重新出現在市區溪澗中後，花蓮林管處去年在三棧溪調查溪流魚類時，也意外發現「無孔塘鱧」的蹤跡。

以黃綠為主 色彩豔麗像水中琉璃

他說，無孔塘鱧主要棲息在溪流中下游的淡水河域裡，但也能生存在河口區的半淡鹹水中，甚至是剛退潮的海邊水坑，又因成魚體色以黃綠為主，加上佈有紅、藍及黃色斑點，色彩豔麗，彷彿是溪水裡的琉璃，讓人見一眼就深深著迷。

李政賢指出，稀有魚種無孔塘鱧雖非保育等級，但因三棧溪等區域的動、植物生態多樣豐富，呼籲民眾在親近大自然的同時，也要好好愛護環境。