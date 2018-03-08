〈北部〉民進黨宜縣長提名之爭 出現電話民調

2018-03-08

陳金德、陳歐珀、黃適超入列

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕民進黨中央黨部預計十四日公布宜蘭縣長提名人選，近日有縣民接獲縣長民調電話，代理縣長陳金德、立委陳歐珀及副縣長黃適超三人都入列。黨內有人揣測，是民進黨中央所作的民調，將依結果決定人選。不過，黨中央否認，不知道宜縣有這波民調，陳金德、陳歐珀與黃適超也都回應，對民調毫無所悉，無從回應。

14日中執會將公佈人選

民進黨宜蘭縣長提名人選懸而未決，現階段唯一還在初選機制的參選人僅剩陳歐珀，但似乎得不到黨的關愛，傳高層有勸退聲音，但陳歐珀堅持參選到底。民進黨秘書長洪耀福曾說，如果中執會通過，就會提名陳歐珀，如果沒有通過將改採徵召，宜蘭縣會與高雄市、台南市、嘉義縣等需要初選縣市，在十四日一起公布人選。

外傳，民進黨高層屬意代理縣長陳金德參選，陳金德也動作頻頻，除掛立看板，並辦理十二鄉鎮巡迴縣政開講，宣傳政策願景、傾聽民意，參選意味濃厚。

黨中央、當事人：無所悉

五日晚上，宜蘭縣許多人接獲縣長民調電話，陳歐珀、陳金德、黃適超都被納入民調。黨內有人揣測是民進黨中央所做，要利用這次民調決定人選，且以無預警方式進行，就是不讓相關陣營動員，才能呈現真實結果。

不過，也有人持不同看法，認為若是黨中央民調，不會將黃適超列入民調對象，陳金德與黃適超是同陣營，把黃放進去勢必瓜分陳金德的支持度，有利於陳歐珀。黨內有人則為陳歐珀抱屈，指無論民調結果為何，陳金德並未登記初選，嘗試用民調影響提名結果，是違反初選的民主程序。

經民進黨公職人員詢問黨中央是否有做民調，中央黨部回應，不知道宜蘭縣這波民調，現正處理高雄、台南及嘉義等縣市初選民調，無暇顧及宜蘭；陳歐珀、陳金德、黃適超都說對民調毫無所悉，無從回應。