〈北部〉竹市續推路平 46道路月中啟動

2018-03-08

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市政府推動路平計畫三年來漸具成效，今年預算提高到三億元，將從三月中旬起啟動，除了四十六條主要道路外，還包括巷弄道路。

今年預算提高到三億元

市府工務處表示，市府路平計畫三年來已完成一百四十六萬平方公尺，今年目標是完成六十萬平方公尺，總計四年將完成超過兩百萬平方公尺。

分兩階段執行 主道路和巷弄

今年的路平計畫分兩階段執行，第一階段以主要道路為主，第二階段為巷弄道路。

第一階段涵蓋四十六條主要道路，包括東區學府路等十九條、北區興南街等十八條、香山區景觀大道等九條，第二階段則深入巷弄道路。

新竹市長林智堅說，路平一直是市民最關心的市政項目，他上任後規劃道路養護作業，推動路平計畫讓市民有感，去年又以「評分及格最低標」方式招標，確保施工廠商品質，並採夜間施工，降低對用路人干擾；也落實聯合施工、責任加重和建案整合等管理。

林智堅說，過去長年不平的路段，如中華路、慈雲路、光復路、北大路、西大路、中央路、茄苳景觀大道等，三年來已獲改善，不少上班族跟他說，現在騎機車平穩許多，早餐也不會「跳車」了。

此外，在預定改善路段的沿線上，管線單位若有計畫型的管線汰換或新建房屋有民生管線挖掘需求，市府會要求在鋪設前挖埋完成，避免鋪好又開挖，以維持道路平整舒適。

此外，避免人孔蓋造成道路凹凸不平，施工期間也會刨鋪改善後的路面，除污水人孔蓋及救災用消防栓，其餘人孔蓋都會埋入地下。

工務處表示，市府會採夜間施工方式，減少對用路人的影響，提醒行經的民眾注意安全，依指示通行。