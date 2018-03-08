〈北部〉角板山商圈設徒步區 店家怨客源減少

2018-03-08

〔記者李容萍／復興報導〕復興區公所因應「新溪口吊橋」啟用，去年底重整角板山商圈周圍路段劃為人行徒步區，中正路及仁愛路道路兩側也由白線改劃紅線禁止設攤和停車，此舉引起商圈店家反彈，多家傳統山產行更抱怨遊客過門不入，沒帶來商機、買氣不均，近月來不斷向公所、市府和民代陳情。對此，公所研擬「倍增遊客計畫」與店家協調，希望創造更多觀光人潮和商機。

新溪口吊橋因採預約報名，每天開放二千八百人次，且僅讓遊客單向通行，須從角板山公園沿下坡步道走七百三十六個階梯（約七百一十一公尺），至新溪口吊橋登橋欣賞山水景色後，就得走下溪口台地，抵達羅馬公路接駁站，若要利用一天限定的四個時段往返走回角板山，得面臨陡峭的上坡，復興區公所曾統計會爬坡返回角板山的人數極少，引來商圈店家抱怨遊客被規劃動線「綁架」，全都只有經過商圈，根本沒有時間和空間在地消費。

公所研擬倍增遊客計畫

復興區長曾志湘表示，因應商圈劃設人行徒步區，公所會加強角板山文化資產的運用，除新增在地藝術家彩繪、泰雅表演團隊訓練、公共藝術造景、花卉植栽、時光走廊等外，也會陸續建造大型停車場、公園整體活化、新建天幕展演場、觀景玻璃平台等的「倍增遊客計畫」，相關計畫正向區民代表會及市府爭取預算。