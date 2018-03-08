〈北部〉6大主題區 桃園農博4.4起相約新屋

2018-03-08

氣象站登場 至5.13止

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園農業博覽會將於四月四日至五月十三日在新屋農博基地（氣象站周遭）登場，園區規劃為特色農業、文創藝術、環境永續、多元文化、在地生活及智慧科技等六大主題分區，共設置廿五項主題展覽、五十六個展覽亮點，展現「循環經濟」、「綠色生活」、「地景藝術」及「科技農業」。市長鄭文燦表示，農業博覽會獲得中央補助、企業贊助及在地支持，各單位正加緊進度，並設計軟體的豐富度。

市府農業局長郭承泉指出，特色農業專區有十二大亮點，包括擁有全國最大的錦鯉造型地景建築、首間船型展覽館、最壯觀的八十尾巨鯉裝置藝術、最大的蜂巢式地景建築等；文創藝術專區有跨國藝術團隊創作、在地社區營造、青年參與等三大主題，展出四件跨國徵件作品；環境永續專區有智能溫室、五感體驗的森活私塾、可食的療癒花園等。

郭承泉說，多元文化專區將匯集客家工藝、國際友好、馬祖故事、原民家屋等主題展覽，並設置美食專區；在地生活專區打造全國首創的蕈光電影院、垂直式魚菜栽培系統、農村建築「土埆厝」等十一座設施；智慧科技專區有常設性智慧電網綠色建築、光電能源綠色建築，並與農委會合作設置示範溫室，共有十項展示作品。

郭承泉表示，桃園農博入口處的主題景觀為高達八米的巨大錦鯉綠雕裝置藝術「錦繡前程」，營造「農田裡跳躍的希望」意象，而入口沿線也會打造面積達一．七八公頃的景觀花海迷宮「桃花源秘境」，以百花齊放傳遞桃園生態的多元與豐富，並用蝴蝶圖騰象徵桃園的成長與蛻變。