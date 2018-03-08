〈北部〉宜縣6隻消防犬 打火弟兄：讓分隊更像家

2018-03-08

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕消防署不反對消防單位飼養犬隻後，宜蘭縣消防局針對各分隊飼養消防工作犬造冊列管，並要求做好管理工作，目前宜蘭等六分隊各養有一隻「消防犬」。消防人員不只打火救護保人命，更暖心認養流浪犬。消防員都說：「狗狗讓分隊更像家，更是我們的一家人。」

目前有飼養消防犬的分隊，分別是宜蘭、羅東、南方澳、冬山、壯圍和大里分隊。有的是從動植物防疫所領養、有的是民眾撿到送分隊收養，養最久的是大里分隊的「小黑」，已經養了八年。

每一隻消防犬背後都有牠的故事。羅東分隊的臘腸狗「翔翔」被飼主棄養，一○四年民眾撿到送到分隊，分隊討論後，決定把牠留下來，還募資存下「翔翔基金」一起照顧，翔翔在分隊被養得胖嘟嘟，走路搖搖擺擺惹人疼愛，他還有項特殊技能，就是能找出隊員藏起來的食物，大家笑稱牠是最會搜出食物的消防犬。

南方澳分隊去年四月領養「歐霸」，分隊長陳裕誠說，歐霸剛到分隊才三個月大，非常可愛，但是膽小怕生，抱起來就大便在人的手上，為了給歐霸安全感，隊員給足愛和關懷，義消也很喜歡，還會打包餐廳的好料給牠吃，歐霸習慣親近後，變得黏人又活潑，分隊生活已經不能沒有牠。

宜蘭分隊的「巴德利」，新進隊員都要叫聲「學長」，分隊長林明仁早上運動前，巴德利就會在樓梯口等待一起出發訓練。五年前，領養時才三個月大，現在已變成分隊第四資深的「大學長」；「巴德利讓分隊像家一樣。」隊員說，消防員要住在分隊輪班，有巴德利讓分隊更像家，凝聚大家的向心力。