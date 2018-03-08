〈北部〉地處斷層 教育處：明禮國小不需遷校

2018-03-08

二○六震災 花蓮44校受損金額1.5億

〔記者花孟璟／花蓮報導〕二○六震災後，花蓮縣府教育處統計，大花蓮地區包括，花蓮市、吉安、新城、秀林共四十四所學校，提報災損總金額約一億五千萬元。其中，位於第一類活動斷層「米崙斷層」上的花蓮市明禮國小，也有二千萬元的災損。不過教育處表示，目前該校暫無遷校的規劃。

明禮國小是花蓮歷史最悠久的小學之一，一八九八年創校，原址在花蓮市豐川，一九零五年遷移到現址，到今年已經一百廿歲。雖然學校位於經濟部中央地質調查所劃設的第一類活動斷層「米崙斷層」上，但包括一九五一年花蓮大地震、以及今年的二○六地震，學校均屹立不搖。

災後查看 主結構都未受到影響

教育處教育設施科長盧谷砳（音同「勒」）樂說，九二一地震後，教育部逐年編列經費給花蓮縣各中小學進行建築物耐震補強工程，明禮國小也是其中之一。由於補強都有確實施工，災後縣府聘土木結構技師，前往花蓮北區提報災損的四十四所中小學查看，包括斷層帶週邊的明禮國小、花崗國中、中華國小、北濱國小等校查看，發現各校主結構都沒有受到影響，損壞的部份主要是大樓與大樓間的連接縫隙。

他解釋，各校大樓因興建年代不同，有些是二樓以上陸續加蓋，導致不同大樓連接走廊相連處的接縫，因地震搖晃而破裂，但並非房子主要結構、沒有壞在樑柱上。

僅外表龜裂 保留部份受損現場

他說，以明禮國小來說，雖校園的車道、走廊、水溝受地層擠壓有變形，有一些外表龜裂，但都只是建物粉刷層，修補一下即可，並不影響教學行政大樓主結構安全，學校並無遷校的規劃，目前校園設施修復的差不多，校方也保留部份「地震後現場」，以封鎖帶圍起供校內防災教學使用。

教育處表示，二○六地震後，花蓮各校提報總災損金額一億五千萬元，扣掉教育部長潘文忠二月八日到花蓮視察，已先給三千萬元協助學校先搶修教室、教學設施等，目前有約一億一千多萬元等待中央補助。

他說，災損金額超過一千萬的學校共有三所，金額最高的是明義國小二千五百萬元、其次是明禮國小約二千萬元，中華國小也有一千多萬元。