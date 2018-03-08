〈北部〉竹縣城鄉差距 資優資源班8成在竹北

2018-03-08

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕新竹縣國中、小學的資賦優異資源班，八成以上集中在竹北市，形成明顯城鄉差距；縣府教育處表示，為照顧未設班地區的資優學生，將利用暑假規劃研習營活動。

教育處：未設班地區 暑假規劃研習營

教育處統計，全縣通過鑑定的資優學生中，國中有二二一人，其中一九五人就讀竹北市的學校，一六九人參加資優資源班；國小二一九人，有一七六人唸竹北市的學校，一一七人參加資源班。

資優資源班在成功、仁愛、博愛、竹北、自強等五所國中共有數理、語文等六班，除自強在竹東鎮，其他四校都在竹北市。國小共四校四班，僅新湖位在湖口鄉，十興、光明、興隆都在竹北市。

教育處表示，未設資優資源班的國中，實施校本資優教育方式，一學期提供約十八到卅六節課程或活動。

未設資優資源班的國小，實施假日資優方案，每學期提供六次整天課程，就課綱範圍設計主題性課程。

有家長反映，有設班與未設班的資優學生，所能享有的教育資源落差大，因此希望能降低設班人數的限制，以免未能設班學生權益受損。

教育處特教科表示，資優資源班比照身障資源班，約廿五人以上即可設班。針對未設班的資優學生，除了國中的校本方案和國小的假日方案，也提供學校申辦區域性多元資優教育方案，今年並向國教署爭取補助，將舉辦暑假研習營。

竹北市新設的東興國中，通過鑑定資優的學生有十七人，但尚無資優資源班，家長擔心孩子的權益受損，校方則憂心學生轉校。教育處正設法爭取東興國中和成功國中各新增一班資優資源班。