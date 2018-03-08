〈北部〉苗縣首例!未成年深夜逗留 KTV遭停業3天

2018-03-08

頭份嘉年華 半年被查獲兩次

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市嘉年華KTV，於半年內連兩次遭警方查獲容留未成年深夜聚集，並屢發生青少年聚集鬥毆，造成多人受傷，依違反社會秩序維護法，將業者送辦。苗栗地方法院認定，業者未善盡管理責任，嚴重影響當地治安，裁罰業者一萬兩千元，併處停業三日；業者提抗告被駁回，判決昨天生效，這起停業處分也創下苗縣首例。

業者未善盡管理 並罰12000元

社會秩序維護法規定，公共遊樂場所的負責人或管理人，須於深夜十一點前勸離未成年兒童或少年，以維護兒少身心健康及安全，如有不聽勸導離去者，應主動通報警方。

但頭份警方調查，嘉年華KTV於去年八月廿七日凌晨兩點多，縱容魏姓、陳姓兩名少年於店內聚集消費並與其他客人發生鬥毆衝突，造成多人受傷，二少皆移送少年法庭偵辦在案；KTV陳姓負責人也因違反社維法，被裁罰三千元。

事隔兩個多月，嘉年華KTV業者於去年十一月五日，無視夏姓未成年少年等四人徹夜聚集店內，未即時通報勸離，警方依社維法再次將陳姓負責人送辦，法院判罰一萬兩千元，併處停業三日。

業者：無公權力盤查及勸離

陳姓負責人不服提出抗告，表示，店內大門及醒目處皆張貼公告警示，籲請未成年者於深夜十一點前離場，但因店家無公權力盤查及勸離顧客；而未成年少年入場雖有登記，但因新進職員工不熟悉作業程序，因此未即時通報，並非刻意縱容。

法官：未依規定通報警方

但法官認為，店家明知未成年深夜逗留，卻未依規定通報警方，將抗告駁回，勒令於七日零點起，連續三天強制停業。頭份警方於昨天凌晨前往確認停業情況；業者表示，未來會加強管理。