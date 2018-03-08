〈北部〉史努比燈組銷毀倒地 小朋友哭哭

2018-03-08

〔記者陳昀、魏瑾筠／桃園報導〕引進美國原版授權史努比擔綱主角的「桃園燈節」四日風光落幕，不料沒隔幾天，展區的史努比燈飾全被推倒、頭被捅爆，主燈區的三民運動公園「屍橫遍野」，經過的小朋友忍不住哭問：「史努比怎麼變這樣？」市府觀光旅遊局表示，因史努比的展出授權僅限燈節期間，怕民眾誤以為可將撤除的史努比燈組帶回收藏而違約，讓廠商撤場時同步銷毀，其餘無授權燈組會進行後續典藏及佈展。

市府︰授權合約 僅燈節12天

往年「桃園燈會」結束後，主燈都會移至他處繼續展示，但今年主燈「Snoopy愛桃園」，原本搭乘機場捷運迎風而行的史努比，在燈節結束後，卻被捅破倒在地上，公園另一頭還有成堆的史努比「屍體」，十餘組相關花燈同樣都殘破不堪。

怕被帶回收藏 撤場同步銷毀

市府觀旅局長楊勝評解釋說，史努比是國際商標，授權合約的展出期間僅限桃園燈節的十二天，如需續展，得耗時一至二週重新與美國總公司洽談，並再次支付權利金，時間上無法配合續展，而活動是統一發包給廠商，細項的授權費也不得而知。

觀旅局表示，擔心民眾誤以為撤除的燈組可帶回家收藏，才請廠商撤場時，同步將史努比及其家族相關燈組銷毀，由於夜間施工危險，加上載運是依趟次計費，才會先銷毀並堆置在原地，再統一載走。

林姓家長昨帶小朋友到三民運動公園散步，小朋友看到被破壞的史努比後相當傷心，林姓家長認為，即使授權結束，也不該這樣在公園被銷毀，毀滅史努比在人們心中的美好形象。

曾參與二○一六年台灣燈會的中原大學建築系助理教授陳宣誠表示，依照經驗，撤展前會先思考後續利用方式，像是改造後放置到其他地方，或將拆卸的材料送給附近學校規劃課程，創造二次或三次價值，但當場破壞銷毀的處理方式，在一般的廠商還算普遍。

楊勝評另指出，各燈區的其他燈組將交由龜山區公所、楊梅區公所與風景區管理處典藏，龜山燈區的「星心相映」、「星旺迎春」及「科技新星」預計分別置於大華里內公園、迴龍里兒二公園及大湖紀念公園；蘆竹燈區「千塘樂悠遊」燈組，將放置於角板山生態池；水汴頭燈區「愛的禮物」預計放置在楊梅火車站。