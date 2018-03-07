〈北部〉太巴塱箭筍大餐辦桌 開放訂桌

2018-03-07

〔記者花孟璟／花蓮報導〕箭筍季來了！今年氣候風調雨順，節氣驚蟄正常打雷下雨，花蓮箭竹筍最大產地光復鄉太巴塱部落，最近箭筍已紛紛冒出頭，光豐地區農會將於本月廿四日中午在太巴塱部落祭場舉辦箭筍大餐饗宴，席開達三百桌也是歷年最高！

光豐地區農會總幹事林清水說，早年農會是跑到高雄、台北的果菜市場舉辦促銷活動，十多年前決定在產地舉辦促銷大餐，希望把遊客「從都市帶到農村」，促進農業旅遊。

24日席開300桌 每桌只要2500元

雖然昨天才第一天開放訂桌，但已被預定一百桌了，每桌原本訂價三千五百元，由縣府、農會每桌補貼一千元，因此特價只要二千五百元，遊客要搶要快，訂購電話03-8705206。

由於桌數龐大，農會邀集八家原住民外燴、餐廳業者加入「箭筍辦桌」，昨天也舉辦箭筍創意料理比賽，讓各家業者彼此觀摩，現場由家政班媽媽試吃員、村長、頭目等擔任評審，開放現場票選，由江秀妹以四十六票勇奪第一名！

外燴總鋪師江秀妹 創意料理賽奪冠

江秀妹在部落經營外燴辦桌，是農會家政班員，去年她參加箭筍創意菜餚比賽獲得第三名，今年進步變成第一名。她說，設計的創意菜單共八菜二湯，把本地特產箭筍做出各種變化，包括山豬肉山蘇炒三寶箭筍、紅燒箭筍，冷盤結合箭筍、藤心、蕗蕎、牧草筍、阿美族鹹豬肉搭配四喜拼盤，還有滷豬腳油燜箭筍、台灣鯛魚、酥炸田園南瓜、四神山藥箭筍養生湯及箭筍排骨湯，主食則是阿美族的紅糯紫糯小米飯，希望讓大家都能吃到「春天的感覺」。

農民王靜怡說，去年一直到舉辦箭筍大餐的時節，箭筍都還沒長出幾根，因此價格相當昂貴，今年的箭筍價格相對平穩，目前因為剛出，價格還偏高，帶殼筍一台斤二百元，剝殼筍一台斤四百元，預估半個月後箭筍「大出」，價格也會跟著下跌。

農會總幹事林清水說，箭筍宴採用的食材都是零食物里程，包括藤心、蕗蕎、輪胎苦瓜等還是原住民地區才吃得到口味。活動當天現場也展售在地農特產品、剝箭筍比賽、烤箭筍等；太巴塱「米乖乖」也同步促銷，活動當天一箱只要二九九元（原價三百五十元）。