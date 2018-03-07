〈北部〉宜運、羅運700棵黑板樹 擬移植

2018-03-07

汁液有毒、枝條脆弱… 缺點多

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭運動公園四○八棵、羅東運動公園三○八棵黑板樹將移植；縣府教育處表示，黑板樹會分泌有毒汁液、枝條脆弱難抵強風、棉絮會造成過敏。代理縣長陳金德指示成立專案小組研擬移植計畫，汰換成其他樹種。

黑板樹引進台灣後，早期政府看中長得快、環境適應性好、長得筆直又高等優點，多用於行道樹和公園種植；後來發現黑板樹缺點也相當多，縣府教育處指出，黑板樹從一九四三年引進台灣，非原生種，木材鬆軟、枝條脆弱，颱風來襲容易斷裂，淺根往往造成排水堵塞，破壞道路步道地基與鋪面。

黑板樹也可能對人體造成傷害，教育處表示，黑板樹會分泌有毒白色乳汁，可能會造成中毒，產生嘔吐、腹瀉、發燒、噁心、嘴唇紅腫和心跳加快等症狀，開花季節會散發刺鼻辛辣臭味，棉絮花粉易引發呼吸道疾病或造成過敏，甚至引發氣喘。

宜蘭運動公園從民國六十七年規劃八公頃為宜蘭縣綜合運動場，七十四年起擴大規模，占地二十七公頃，中軸道兩旁種有黑板樹，周圍由當時縣長陳定南種下台灣欒樹；羅東運動公園則在八十五年完工，占地四十六公頃，種有黑板樹、茄苳林和楓香林等。

陳金德：換植樹種大家可提意見

陳金德昨在縣務會議指示，請參議賴錫祿召集成立專案小組，研議移植黑板樹和尋求適合種植的樹種；陳金德說，黑板樹缺點很多也沒有經濟價值，綠葉不多，希望分期移植汰換黑板樹，至於移植到什麼地方、換什麼樹，大家可以提出意見，例如光臘樹，流蘇和苦楝等都可討論。

宜運和羅運公園在颱風過程，常常有樹傾倒，以宜運為例，一次風災往往倒伏兩百到七百棵樹；賴錫祿表示，除了更換樹種，也要請教育處了解如何進行地質改良，才能解決樹倒的根本問題。

黑板樹又稱為乳木，原產於印度、馬來西亞、菲律賓和爪哇等地，是一種常綠大喬木，屬於夾竹桃科，花為聚繖花序，複生、黃白色，種子細長，花期十二月。