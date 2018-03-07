〈北部〉頭前溪水質遭質疑 竹縣府掛保證

2018-03-07

〔記者黃美珠、蔡孟尚／竹縣報導〕民間發起「我們要喝乾淨水」連署活動，質疑自來水取自頭前溪，水質堪慮，提出完全取自水庫水的訴求，引發新竹縣政府關注。

自來水公司三區處秘書徐玟玲昨天出席縣務會議時表示，依據飲用水管理條例和飲用水水質標準，淨水場的清水要經六十八項水質檢測合格才能送出給用戶，環保署和環保局也定期或不定期檢驗，自來水水質安全無虞。

與會的縣府環保局長黃士漢表示，被列管的工業廢水和生活污水，佔頭前溪排污量的三．六％，最後會被河川稀釋掉。頭前溪近十年的水質都處於「未受污染」或「稍受污染」的狀況，請鄉親安心。

至於上游竹東掩埋場產生的滲出水，黃士漢說，收集後都會運到污水處理廠處理，沒有排放到下游的沙坑溪影響頭前溪水質。定期檢測滲出水和地下水質，也沒有異常。

新竹縣長邱鏡淳與副縣長楊文科、立委林為洲昨天一起到自來水公司三區處了解淨水設施的處理能力。

邱鏡淳說，將面見環保署長李應元、自來水公司董事長郭俊銘，懇託協助新竹縣查緝污染與對自來水取水口等相關軟硬體的維管、改善做可行性評估。

邱鏡淳也將尋求新竹市或苗栗、桃園、台北、新北等縣市協助焚燒竹東掩埋場內暫置的垃圾。

此外，縣府表示，經濟部工業局通知已核定在五華工業區和內立工業區各設五口監測井，監測工廠排放的廢水是否符合標準，下階段將爭取設置污水處理廠。