〈北部〉國一女生免費打HPV疫苗 竹市嘉惠2400生

2018-03-07

〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹市自民國九十九年起對國一女學生免費施打ＨＰＶ（人類乳突病毒）疫苗防癌，去年因中央預算在立法院被凍結而喊卡，經市府編列相關預算，昨天宣布即日起重啟這項措施，約有兩千四百名學生受惠。

市府表示，去年國民健康署原本有編列相關預算，市府配合中央政策，未編列免費施打ＨＰＶ疫苗預算，不料中央預算卻在送審立法院時被凍結，以致一度停打，市府在今年編列預算一千一百六十三萬元，讓這項政策延續。

衛生局代理局長楊清媚說，市府與國軍新竹醫院、新中興醫院合作，巡迴二十所國中，免費為國一女生施打ＨＰＶ疫苗，將有兩千四百名學生受惠，若錯過學校接種時程，可向學校健康中心領取「學校補種通知單」至指定診所接種，國一未施打的學生，也可在國二、國三補接種。

此外，設籍新竹市但不在此就學的國一女生，也可依據衛生局寄發的接種通知單到指定合約診所接種。

楊清媚說，ＨＰＶ疫苗可以預防子宮頸癌、陰道癌及肛門癌，接種適應年齡為九至二十六歲，但以青少女時期、無性經驗者及未曾感染人類乳突病毒者的接種效果比較好，未來搭配定期抹片檢查，可加強預防子宮頸癌侵襲。

楊清媚說，目前小學六年級將升國一的女學生，衛福部正研擬補助全面免費接種ＨＰＶ疫苗，但尚未定案。