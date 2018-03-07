〈北部〉苗栗寒害農損450萬 高接梨穗最慘

2018-03-07

向中央爭取天然災害救助

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕今年冬天冷氣團、寒流接連襲台，也讓冬季生長期間的農作物「凍未條」傳出災情，農民叫苦連天。由於之前超強寒流造成損失較大，需要時間觀察實際受損狀況，苗栗縣政府農業處統計，全縣受害農作面積高達一百六十三公頃，損失金額約四百五十萬元，將向中央爭取農業天然災害救助。

桶柑也受損近四十三公頃

苗縣府農業處農務科指出，農作物受害面積約一百六十三公頃，其中剛嫁接完的高接梨穗受害最嚴重，超過一百一十四公頃受損，受損災情為梨穗嫁接存活率低及落花、落果等，損害金額兩百七十八萬餘元。而冬季常見的桶柑也受損近四十三公頃，農損金額一百四十九萬元，出現落果和受霜害等情形，同為這次寒害的最大苦主。

其中，由於高接梨穗剛嫁接完，不少梨農都期待可以有好收成，結果碰到超強寒流，導致高接梨穗養分供應不足，存活率低，不僅無法開花，即便開花也長不大。

不少農民眼見傷害已經造成，只好認賠，再度「翻刀」嫁接新的梨穗，期望不會再受損害，盼目前的成長期間內能平安長大，以免影響今年收成。

另外，同樣正值採收旺季的草莓，所幸這波寒流並未帶來強大降雨，受損狀況少，讓辛苦一年的草莓農減少損失。

苗栗縣政府農業處農務科表示，由於目前大宗損失調查結果已大致完成，將一同彙整，爭取中央農業天然災害補助。